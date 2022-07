LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: doppia finale per l’oro! Fiorettiste contro gli Usa, sarà Italia-Francia nella spada! (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Grande vittoria degli spadisti Italiani, che alle 18.30 si giocheranno la finale contro la Francia di Romain Cannone. Alle 17.30 toccherà invece alle nostre Fiorettiste, che incroceranno le lame con gli Stati Uniti. Appuntamento a breve con le finali per il bronzo. Prima Giappone-Francia (fioretto donne), poi Giappone-Ungheria (spada uomini). Italia DELLA SPADA MASCHILE IN finale!!! 41-31 A segno Kano. 41-30 Bell’anticipo di Di Veroli, è fatta! 40-30 Colpo doppio. 39-29 Altra bella stoccata dell’azzurro. 38-29 Con orgoglio Kano va a bersaglio. 38-28 Gran stoccata di Vismara! 37-28 Terzo colpo doppio consecutivo, mancano solamente 30 secondi. 36-27 Colpo doppio. 35-26 ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:48 Grande vittoria degli spadistini, che alle 18.30 si giocheranno laladi Romain Cannone. Alle 17.30 toccherà invece alle nostre, che incroceranno le lame con gli Stati Uniti. Appuntamento a breve con le finali per il bronzo. Prima Giappone-(fioretto donne), poi Giappone-Ungheria (spada uomini).DELLA SPADA MASCHILE IN!!! 41-31 A segno Kano. 41-30 Bell’anticipo di Di Veroli, è fatta! 40-30 Colpo doppio. 39-29 Altra bella stoccata dell’azzurro. 38-29 Con orgoglio Kano va a bersaglio. 38-28 Gran stoccata di Vismara! 37-28 Terzo colpo doppio consecutivo, mancano solamente 30 secondi. 36-27 Colpo doppio. 35-26 ...

