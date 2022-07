LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia la finale Italia-Usa del fioretto! (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Weintraub colpisce con una buona difesa. 1-3 Entra Weintraub con una serie di finte. 1-2 Grande attacco di Alice Volpi! 0-2 Risponde all’attacco con una stoccata Weintruab. 0-1 Buon inizio per l’americana con una stoccata in ginocchio. 17.30 Alice Volpi affronta Weintruab! Si comincia! 17.28 L’Italia si presenta con il dream team: Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto. Di fronte c’è la campionessa olimpica, una fuoriclasse assoluta come Lee Kiefer. 17:24 Tra poco più di 5 minuti spazio alle finali per l’oro. Alle 17.30 toccherà alle fiorettiste azzurre. L’Italia sfida gli Stati Uniti nella finalissima. Alle 18.30 sarà il turno degli azzurri della spada, che gareggeranno contro i rivali della Francia. 17:21 Giappone che si mette al collo la ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Weintraub colpisce con una buona difesa. 1-3 Entra Weintraub con una serie di finte. 1-2 Grande attacco di Alice Volpi! 0-2 Risponde all’attacco con una stoccata Weintruab. 0-1 Buon inizio per l’americana con una stoccata in ginocchio. 17.30 Alice Volpi affronta Weintruab! Si! 17.28 L’si presenta con il dream team: Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto. Di fronte c’è la campionessa olimpica, una fuoriclasse assoluta come Lee Kiefer. 17:24 Tra poco più di 5 minuti spazio alle finali per l’oro. Alle 17.30 toccherà alle fiorettiste azzurre. L’sfida gli Stati Uniti nella finalissima. Alle 18.30 sarà il turno degli azzurri della spada, che gareggeranno contro i rivali della Francia. 17:21 Giappone che si mette al collo la ...

solounastella : RT @Eurosport_IT: Ci sono anche le nostre ragazze! ???????? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - Eurosport_IT : Ci sono anche le nostre ragazze! ???????? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Doppio appuntamento con l'oro! ???????? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - Eurosport_IT : Doppio appuntamento con l'oro! ???????? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Mondiali #Cairo2022 Doppia finale per i nostri: #Azzurri in lotta per l'oro nella #spada… -