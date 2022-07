LIVE Scherma | Mondiali 2022 in DIRETTA | ampio vantaggio delle fiorettiste dopo quattro assalti!

Leggi su oasport

21-15 Passo, finta e stoccata per Favaretto! 20-15 Buonissimo attacco in allungo di Weintraub. 20-14 Parata e risposta della statunitense. Favaretto adesso si oppone a Weintraub. 20-13 L'attacco di Alice Volpi con i tempi giusti! Parziale di 5-1 e le azzurre volano! 19-13 Si espone l'americana e viene colpita da Volpi! 18-13 Attacco laterale perfetto di Volpi! 17-13 Va a segno l'attacco di Volpi! 16-13 Non riesce a toccare Volpi. 16-12 Attacca in maniera veemente e ottiene la stoccata Volpi! Ora in pedana Alice Volpi contro Jacqueline Dubrovich. 15-12 Tocca Favaretto in allungo! 7-5 per Kiefer, ma l'Italia rimane avanti! 14-12 Bene in attacco l'americana: non si fa sorprendere dal movimento di Favaretto. 14-11 Molto decisa Favaretto! Entra perfettamente sul movimento dell'avversaria. 13-11 Attacca bene Martina ...