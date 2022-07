LIVE – Paolini-Parrizas-Diaz 1-0 | quarti di finale Wta Palermo 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo Wta 250 di. Le due tornano ad affrontarsi a distanza di otto anni. Era il primo turno sul carpet del future di Imola (15k) e la toscana riuscì ad imporsi in due set. Ovviamente adesso la situazione è molto cambiata per entrambe, ormai stabilmente tra le prime cento giocatrici del mondo. Il momento tenderebbe a premiare la spagnola, che nelle ultime settimane sulla terra rossa ha fattoa Rabat e semia Valencia (Wta 125). L’azzurra sicuramente non partirà battuta. In Sicilia è partita fortissimo lasciando quattro game alla slovacca Schmiedlova. Successivamente il ...

Elisabetta Cocciaretto (ITA) 06 63 64 Jasmine(ITA) b. (3) Shuai Zhang (CHN) rit. Quarti Lucia Bronzetti (ITA) c. (5) Caroline Garcia (FRA) Jasmine(ITA) c. (8) Nuria Parrizas Diaz (...Una varietà surreale - popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi! Grande attesa a Santa Maria di Sala per Marcoche presenta il suo Antenati lunedì 25 luglio a Villa Farsetti, una ...Nei quarti di finale del WTA di Palermo Paolini affronterà Parrizas-Diaz: dove vedere la partita in diretta live e streaming gratis ...Due le azzurre in campo stasera nei quarti di finale dei 33esimi 'Palermo Ladies Open', torneo WTA 250 con 251.750 dollari di montepremi in ...