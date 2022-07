LIVE – Marcia 35 km femminile, Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 22 luglio 2022) La DIRETTA testuale della gara dei 35 km di Marcia femminile, valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. Ci avviciniamo alle fasi conclusive della rassegna iridata, con questa prova ad aprire la terzultima giornata. Non ci sono azzurre in gara, ma ciò non toglie interesse: si prospetta infatti una battaglia tutta asiatica, con le cinesi ad arrivare con i favori del pronostico, oltre alla giapponese Serena Sonoda; e occhio, ovviamente, alle possibili sorprese. La gara partirà alle ore 16:15 di venerdì 22 luglio, con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA DIRETTA ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Latestuale della gara dei 35 km di, valida per idiin corso a. Ci avviciniamo alle fasi conclusive della rassegna iridata, con questa prova ad aprire la terzultima giornata. Non ci sono azzurre in gara, ma ciò non toglie interesse: si prospetta infatti una battaglia tutta asiatica, con le cinesi ad arrivare con i favori del pronostico, oltre alla giapponese Serena Sonoda; e occhio, ovviamente, alle possibili sorprese. La gara partirà alle ore 16:15 di venerdì 22 luglio, con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA...

live_dom : RT @michele_geraci: Cose che non vi hanno ben detto 1) #UE e #Draghi, massimi esperti di finanza, hanno imposto #Sanzioni su banche #Russi… - sysint71 : RT @Volleyball_it: VNL F.: Finale 1° posto, Italia-Brasile 3-0. E' davvero grande Italia. Un gruppo con una marcia in più by Luca Muzzioli… - _Fabio1978 : RT @Volleyball_it: VNL F.: Finale 1° posto, Italia-Brasile 3-0. E' davvero grande Italia. Un gruppo con una marcia in più by Luca Muzzioli… - bottolosangels : RT @Volleyball_it: VNL F.: Finale 1° posto, Italia-Brasile 3-0. E' davvero grande Italia. Un gruppo con una marcia in più by Luca Muzzioli… - Volleyball_it : VNL F.: Finale 1° posto, Italia-Brasile 3-0. E' davvero grande Italia. Un gruppo con una marcia in più by Luca Muzz… -