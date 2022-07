LIVE Italia-Canada 5-1 pallanuoto, World League in DIRETTA: prova l’allungo il Settebello (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.30 Fermato il Canada in attacco. 4.04 Gooooooooooooooool, Ferreroooooooooo, allunga il Settebello, Italia-Canada 6-1. 4.55 Gooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaa, Italia-Canada 5-1. 5.11 Fallo in attacco del Canada. 6.31 Pressa ancora il Settebello che vuole allungare. 7.20 Goooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaaaa con una bella conclusione, Italia-Canada 4-1. 7.55 Inizia il secondo quarto. Finisce il primo quarto, Italia-Canada 3-1. 0.33 Goooooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaa, diagonale perfetta, Italia-Canada 3-1. 1.23 Gooooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaa, sorpasso ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.30 Fermato ilin attacco. 4.04 Gooooooooooooooool, Ferreroooooooooo, allunga il6-1. 4.55 Gooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaa,5-1. 5.11 Fallo in attacco del. 6.31 Pressa ancora ilche vuole allungare. 7.20 Goooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaaaa con una bella conclusione,4-1. 7.55 Inizia il secondo quarto. Finisce il primo quarto,3-1. 0.33 Goooooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaa, diagonale perfetta,3-1. 1.23 Gooooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaa, sorpasso ...

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - zeepruk_italia : ? Live: ZonZon Verse ? ZEE E NEW SONO IN DIRETTA!! ???? ?? IG: zeepruk ?? - live_dom : RT @madforfree: Questa è la reale fotografia del Paese al quale il governo uscente (a cominciare da Pd e Forza Italia) sta andando a chiede… - BodeOnlyTheBest : @SignorIvan18 @QLASH_Italia Magari dopo il torneo, facciamo una live assieme :) -