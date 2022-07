LIVE – Italia-Canada 3-1: Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA (Di venerdì 22 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Canada, partita valevole per il girone B della Final Eight di World League maschile 2022 di pallanuoto. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, dopo l’argento ai Mondiali di Budapest poche settimane fa, torna in acque per affrontare la formazione nordamericana nel match che apre la Super Final. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di venerdì 22 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELLA Final Eight: DATE, ORARI E TV AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Latestuale di, partita valevole per il girone B delladidi. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, dopo l’argento ai Mondiali di Budapest poche settimane fa, torna in acque per affrontare la formazione nordamericana nel match che apre la Super. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di venerdì 22 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELLA: DATE, ORARI E TV AGGIORNA LA ...

