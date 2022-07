LIVE Italia-Canada 17-5 pallanuoto, World League in DIRETTA: facile vittoria per il Settebello! (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 15.10 Italia che vince dominando dall’inizio alla fine, evidenti carenze tecniche del Canada, il Settebello torna in vasca domani alle ore 20 contro la Francia sempre qui su oasport.it Finisce la partita, Italia-Canada 17-5. 0.09 Goooooooooooooool, Condemiiiiiiiiiiii, Italia-Canada 17-5. 0.27 Rete del Canada su rigore, Italia-Canada 16-5. 1.00 Tiro di Renzuto che finisce fuori. 2.01 Gooooooooooooool, Renzutoooooooooooooo, rete con uno schema perfetto, Italia-Canada 16-4. 3.04 Pallone fuori di Fondelli. 4.16 Traversa di Ferrero. 5.33 ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 15.10che vince dominando dall’inizio alla fine, evidenti carenze tecniche del, il Settebello torna in vasca domani alle ore 20 contro la Francia sempre qui su oasport.it Finisce la partita,17-5. 0.09 Goooooooooooooool, Condemiiiiiiiiiiii,17-5. 0.27 Rete delsu rigore,16-5. 1.00 Tiro di Renzuto che finisce fuori. 2.01 Gooooooooooooool, Renzutoooooooooooooo, rete con uno schema perfetto,16-4. 3.04 Pallone fuori di Fondelli. 4.16 Traversa di Ferrero. 5.33 ...

