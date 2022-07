LIVE Italia-Canada 10-3 pallanuoto, World League in DIRETTA: allungo del Settebello (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.49 Superiorità sprecata dal Canada. 3.50 Fondelli vicino all’undicesima rete. 4.25 Goooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaa, Italia-Canada 10-3. 6.25 Gooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaa in contropiede, Italia-Canada 9-3. 7.01 Superiorità sprecata per il Canada. 7.55 Inizia il terzo quarto! Finisce il secondo quarto, Italia-Canada 8-3. 0.20 Gooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaaaaaaaaa dalla distanza, Italia-Canada 8-3. 1.35 Rete ancora del Canada, accorcia la formazione nord americana, Italia-Canada 7-3. 2.18 Rete del Canada, con D’Souza, ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.49 Superiorità sprecata dal. 3.50 Fondelli vicino all’undicesima rete. 4.25 Goooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaa,10-3. 6.25 Gooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaa in contropiede,9-3. 7.01 Superiorità sprecata per il. 7.55 Inizia il terzo quarto! Finisce il secondo quarto,8-3. 0.20 Gooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaaaaaaaaa dalla distanza,8-3. 1.35 Rete ancora del, accorcia la formazione nord americana,7-3. 2.18 Rete del, con D’Souza, ...

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - dabare64 : RT @CanadainItalia: Ci aspetta una grande gara oggi tra ???? e ???? al @fina1908 WL Super Finals. ????? Le squadre di ?? #Pallanuoto di Canada e… - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 0-1 pallanuoto World League in DIRETTA: si parte! - #Italia-Canada #pallanuoto #World - zeepruk_italia : ? Live: ZonZon Verse ? ZEE E NEW SONO IN DIRETTA!! ???? ?? IG: zeepruk ?? -