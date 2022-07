LIVE Italia-Canada 0-1 pallanuoto, World League in DIRETTA: si parte! (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.40 Rete del Canada, con un tiro preciso, Italia-Canada 0-1. 7.30 Tentativo di Cote fuori. 7.55 Inizia il primo quarto! 13.55 Inni nazionali in corso. 13.50 Tra cinque minuti gli inni nazionali. 13.45 Tanti cambiamenti nella rosa Italiana, spazio a chi non c’era al mondiale. 13.40 L’Italia torna in vasca ufficialmente dopo l’argento mondiale. 13.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA del debutto del Settebello nella fase finale di World League. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada match maschile della World League di ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.40 Rete del, con un tiro preciso,0-1. 7.30 Tentativo di Cote fuori. 7.55 Inizia il primo quarto! 13.55 Inni nazionali in corso. 13.50 Tra cinque minuti gli inni nazionali. 13.45 Tanti cambiamenti nella rosana, spazio a chi non c’era al mondiale. 13.40 L’torna in vasca ufficialmente dopo l’argento mondiale. 13.35 Buon pomeriggio e benvenuti alladel debutto del Settebello nella fase finale di. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale dimatch maschile delladi ...

