LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: FP1 dalle 14.00, nuova sfida Ferrari-Red Bull al Paul Ricard (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Sono tre i piloti in attività ad aver già vinto in Francia. Lewis Hamilton c’è riuscito in 2 occasioni (2018, 2019), mentre Max Verstappen ha trionfato nel 2021. Inoltre non va dimenticato come Fernando Alonso abbia sì conquistato questo GP, ma nel 2005, quando si correva ancora a Magny-Cours. 13.37 Il pilota più vincente in assoluto nel GP transalpino è Michael Schumacher, che proprio in Francia è diventato il primo uomo della storia a imporsi per 8 volte nello stesso Gran Premio. Il tedesco si è affermato nel 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 e 2006. 13.34 Attenzione però alla Mercedes perché l’asfalto liscio e la conformazione del layout di Le Castellet potrebbe risultare un fattore favorevole alla W13. Lewis Hamilton e George Russell proveranno dunque ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Sono tre i piloti in attività ad aver già vinto in. Lewis Hamilton c’è riuscito in 2 occasioni (2018, 2019), mentre Max Verstappen ha trionfato nel 2021. Inoltre non va dimenticato come Fernando Alonso abbia sì conquistato questo GP, ma nel 2005, quando si correva ancora a Magny-Cours. 13.37 Il pilota più vincente in assoluto nel GP transalpino è Michael Schumacher, che proprio inè diventato il primo uomo della storia a imporsi per 8 volte nello stesso Gran Premio. Il tedesco si è affermato nel 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 e 2006. 13.34 Attenzione però alla Mercedes perché l’asfalto liscio e la conformazione del layout di Le Castellet potrebbe risultare un fattore favorevole alla W13. Lewis Hamilton e George Russell proveranno dunque ad ...

Motorsport_IT : #F1 | Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio di Francia 2022 di Formula 1 con la Diretta LIVE offer… - FormulaPassion : #F1: seguite con noi la prima sessione di prove libere del #FrenchGP - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: Alle 14 LIVE la prima sessione di libere del #FrenchGP: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming… - SkySport : RT @SkySportF1: Alle 14 LIVE la prima sessione di libere del #FrenchGP: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming… - SkySportF1 : Alle 14 LIVE la prima sessione di libere del #FrenchGP: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in s… -