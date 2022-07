LIVE – Berrettini-Martinez 3-5, quarti di finale Atp Gstaad 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 22 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Matteo Berrettini e Pedro Martinez, valevole come quarti di finale dell’Atp 250 di Gstaad 2022. Dopo l’esordio impeccabile a discapito di Richard Gasquet, il classe ’96 italiano dovrà vedersela con l’insidioso spagnolo, specialista sulla terra rossa e dotato di diverse soluzioni tecniche interessanti. Romano assolutamente però favorito dai pronostici della vigilia, sebbene il diktat sia quello di non sottovalutare alcun avversario. Chi riuscirà a prevalere tra il più quotato Berrettini e l’outsider Martinez? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Ile latestuale del match tra Matteoe Pedro, valevole comedidell’Atp 250 di. Dopo l’esordio impeccabile a discapito di Richard Gasquet, il classe ’96 italiano dovrà vedersela con l’insidioso spagnolo, specialista sulla terra rossa e dotato di diverse soluzioni tecniche interessanti. Romano assolutamente però favorito dai pronostici della vigilia, sebbene il diktat sia quello di non sottovalutare alcun avversario. Chi riuscirà a prevalere tra il più quotatoe l’outsider? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ine garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di ...

