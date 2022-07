LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Garcia Leon e Zdzieblo in fuga nella 35 km di marcia femminile (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 16.01: Al km 10 Garcia Leon e Zdzieblo davanti, a 28? Qieyang, a 1’05” il gruppetto composto da Ntrisimpioti, Perez, Palacios, Sonoda, Gonzalez, Garcia Caro, Lyra, Bonilla, Yin, Gonzalez-Manjarraez, Li 15.55: Situazione cristallizzata al km 8, sembra aumentare il vantaggio della coppia di testa 15.49: Al km 7 Garcia Leon e Zdzieblo davanti, a 13? Qieyang, a 39? un gruppetto composto da Ntrisimpioti, Perez, Palacios, Sonoda, Gonzalez, Garcia Caro, Lyra, Bonilla, Yin, Gonzalez-Manjarraez, Li 15.45: Iniziano già i doppiaggi in testa alla gara 15.40: Al km 5 si ricompatta il gruppetto alle spalle ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE16.01: Al km 10davanti, a 28? Qieyang, a 1’05” il gruppetto composto da Ntrisimpioti, Perez, Palacios, Sonoda, Gonzalez,Caro, Lyra, Bonilla, Yin, Gonzalez-Manjarraez, Li 15.55: Situazione cristallizzata al km 8, sembra aumentare il vantaggio della coppia di testa 15.49: Al km 7davanti, a 13? Qieyang, a 39? un gruppetto composto da Ntrisimpioti, Perez, Palacios, Sonoda, Gonzalez,Caro, Lyra, Bonilla, Yin, Gonzalez-Manjarraez, Li 15.45: Iniziano già i doppiaggi in testa alla gara 15.40: Al km 5 si ricompatta il gruppetto alle spalle ...

