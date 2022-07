LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Bellò danneggiata da una caduta. Potrebbe essere ripescata (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 2.33: Al via nella quarta batteria degli 800 Wilson (Usa), Korir (Ken), Maloney (Vin), Bell (Gbr), Townsend (Can), Lamote (Fra), Hailu (Eth) 2.30: Nel giavellotto lancio da finale che senza superare la misura per l’egiziano Abdelrahman con 83.41 2.28: La statunitense Mu vince la terza batteria con 2’01?30, seconda la campionessa uscente, l’ugandese Nakaayi 2’01?41, terza la britannica Baker con 2’01?72 2.24: Al via nella terza batteria degli 800 Almanza (Cub), Raziki (Mar), Lyakhova (Ukr), Mu (Usa), Baker (Usa), Nakaayi (Uga), Kirsopp-Cole (Aus) 2.20: Noooooooooooooooo! danneggiata dalla Visset proprio mentre stava lanciandosi nella volata da una posizione ottimale, l’azzurra Bellò che arriva ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE2.33: Al via nella quarta batteria degli 800 Wilson (Usa), Korir (Ken), Maloney (Vin), Bell (Gbr), Townsend (Can), Lamote (Fra), Hailu (Eth) 2.30: Nel giavellotto lancio da finale che senza superare la misura per l’egiziano Abdelrahman con 83.41 2.28: La statunitense Mu vince la terza batteria con 2’01?30, seconda la campionessa uscente, l’ugandese Nakaayi 2’01?41, terza la britannica Baker con 2’01?72 2.24: Al via nella terza batteria degli 800 Almanza (Cub), Raziki (Mar), Lyakhova (Ukr), Mu (Usa), Baker (Usa), Nakaayi (Uga), Kirsopp-Cole (Aus) 2.20: Noooooooooooooooo!dalla Visset proprio mentre stava lanciandosi nella volata da una posizione ottimale, l’azzurrache arriva ...

