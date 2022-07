L’Italia la più flagellata dagli incendi nel 2021 in Europa: «Quest’anno andrà peggio» – Il report (Di venerdì 22 luglio 2022) Record per L’Italia, ma in negativo. E potrebbe andare peggio. «Nel 2021, L’Italia è stato il primo paese in Europa e il secondo paese al mondo per numero di incendi registrati, 1.422, per un totale di 160.000 ettari di superficie bruciati. Si tratta del numero più alto registrato nell’ultimo decennio». È quanto illustrato dalla dottoressa Chiara Cadeddu, ricercatrice dell’Università Cattolica di Roma, a margine della conferenza di presentazione del dossier realizzato in collaborazione con L’Italian Institute for Planetary Health (IIPH) “Il cambiamento climatico in Italia. Lo scenario italiano alla luce del documento Climate Change Is A Healt Crisis“. E le previsioni per il futuro non sono migliori. Come spiegato dalla dottoressa Cadeddu, «per il 2022 sono attesi dati ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Record per, ma in negativo. E potrebbe andare. «Nelè stato il primo paese ine il secondo paese al mondo per numero diregistrati, 1.422, per un totale di 160.000 ettari di superficie bruciati. Si tratta del numero più alto registrato nell’ultimo decennio». È quanto illustrato dalla dottoressa Chiara Cadeddu, ricercatrice dell’Università Cattolica di Roma, a margine della conferenza di presentazione del dossier realizzato in collaborazione conn Institute for Planetary Health (IIPH) “Il cambiamento climatico in Italia. Lo scenario italiano alla luce del documento Climate Change Is A Healt Crisis“. E le previsioni per il futuro non sono migliori. Come spiegato dalla dottoressa Cadeddu, «per il 2022 sono attesi dati ...

