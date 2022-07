L’Italia dice no all’austerità energetica: perchè minaccia Roma (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia è uno dei Paesi maggiormente contrari al piano europeo sul taglio del 15% dei consumi di gas proposto dalla Commissione nei giorni scorsi. Lo riportano fonti diplomatiche citate da diverse agenzie, che stanno seguendo i lavori del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), organo del Consiglio dell’Unione europea, sul piano per la riduzione della domanda di gas InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 22 luglio 2022)è uno dei Paesi maggiormente contrari al piano europeo sul taglio del 15% dei consumi di gas proposto dalla Commissione nei giorni scorsi. Lo riportano fonti diplomatiche citate da diverse agenzie, che stanno seguendo i lavori del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), organo del Consiglio dell’Unione europea, sul piano per la riduzione della domanda di gas InsideOver.

