Liste a Ferragosto | comizi in spiaggia | tv “riaccesa” Come sarà la prima campagna elettorale d’estate

(Di venerdì 22 luglio 2022) Isotto l’ombrellone, con o senza mojito. I politici sul palco al posto dei cantanti da tormentone. E la tv che trasmette approfondimenti e talk show al posto di film e concertoni. Nell’estate delle temperature da record, gli italiani sperimenteranno per lavolta nella storia della Repubblica lad’agosto. Dal 1984 ad oggi, infatti, mai era successo che le elezioni politiche si svolgessero nella seconda metà dell’anno. L’ultimo precedente risale al 1919, all’alba dell’era fascista, quando ancora c’era la monarchia. A oltre un secolo di distanza, gli italiani sono chiamati alle urne il 25 settembre, due giorni dopo la fine dell’estate. La necessità di avere un governo nel pieno delle sue funzioni nel minor tempo possibile, per poter affrontare subito la legge di Bilancio e le misure ...

alle prese con i simboli da presentare al Viminale: tra i 12 e il 14. Ledovranno essere depositate nelle Corti d'Appello tra il 21 e 22 di agosto . È la prima volta di elezioni ...Dunque, sarà un'estate un po' così... Ma in che senso Eh, un'estate elettorale . Semplice, ma non troppo, comunque la prima estate così, e siccome l'Italia è l'Italia, ecco che sulla rete se ne ... Liste a Ferragosto e comizi in costume: sarà la prima pazza estate elettorale La caduta del governo Draghi cambia notevolmente le carte in tavola in vista dei tre grandi appuntamenti elettorali che attendono (anche) la Leonessa: politiche, amministrative e comunali.Il capo dello Stato riceve il leader dimissionario, poi parla al Paese. “Decisione inevitabile, davanti alle crisi non sono concesse pause” ...