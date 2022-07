L'inflazione s'abbatte sulle tasche delle famiglie italiane Allarme prezzi: in tre anni si è mangiata oltre 1.700 euro (Di venerdì 22 luglio 2022) La fiammata dei prezzi si è letteralmente "mangiata" le tasche degli italiani rendendole più leggere. Una corsa che da ben tre anni galoppa in sordina, seminando aumenti su beni e servizi, dal Nord al Sud d'Italia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 22 luglio 2022) La fiammata deisi è letteralmente "" ledegli italiani rendendole più leggere. Una corsa che da ben tregaloppa in sordina, seminando aumenti su beni e servizi, dal Nord al Sud d'Italia Segui su affaritaliani.it

mummy53690440 : L'inflazione s'abbatte sulle tasche delle famiglie italianeAllarme prezzi: in tre anni si è mangiata oltre 1.700 eu… - Lucavasto90 : Quindi se non si abbatte la inflazione, ossia l'aumento dei prezzi incontrollato e se non si danno piu' soldi alle… - Simo07827689 : RT @Newsinunclick: SU VACANZE DEGLI ITALIANI SI ABBATTE LA STANGATA PIU’ PESANTE DEGLI ULTIMI 50 ANNI: AEREI +90,4%, ALBERGHI +18% RECORD… - sergimagugliani : RT @Newsinunclick: SU VACANZE DEGLI ITALIANI SI ABBATTE LA STANGATA PIU’ PESANTE DEGLI ULTIMI 50 ANNI: AEREI +90,4%, ALBERGHI +18% RECORD… - Newsinunclick : SU VACANZE DEGLI ITALIANI SI ABBATTE LA STANGATA PIU’ PESANTE DEGLI ULTIMI 50 ANNI: AEREI +90,4%, ALBERGHI +18% R… -