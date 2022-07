Lina Siciliano | dall’abbandono al successo al cinema | “Donne ribellatevi contro il maschilismo”

(Di venerdì 22 luglio 2022)ha uno sguardo intenso e fiero, pieno di energia.ha dovuto combattere, tutta la vita.è stata premiata martedì sera, 19 luglio, all’Ortigia film festival, come attrice protagonista del film ‘Una femmina‘. Interpreta Rosa, una ragazza che si ribella alla ‘Ndrangheta, alla criminalità organizzata della Calabria, ai suoi uomini – e anche alle sue– che portano avanti da secoli una cultura di prepotenza maschile, di crimine, di omertà.è stata premiata anche ai Nastri d’argento con il riconoscimento intitolato a Guglielmo Biraghi; il film è già stato applaudito ai festival di Berlino e di Karlovy Vary. Nella cittadina ceca, l’attrice ha ricevuto i complimenti di un premio Oscar come Geoffrey Rush, l’attore australiano di ‘Shine‘ e di una star assoluta come Benicio Del Toro. “Tu ...

