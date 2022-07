“Libri.. e non solo”: ad Ostia la prof. Giordani del Paolo Baffi di Fiumicino per la serata conclusiva della rassegna (Di venerdì 22 luglio 2022) Fiumicino – La rassegna “Libri…e non solo” si è conclusa con una bellissima serata domenica scorsa ad Ostia: a presentare i loro volumi la scrittrice Anna Chiara Giordani, docente Paolo Baffi di Fiumicino che, come molti altri docenti dell’Istituto è da sempre attiva nella vita culturale del nostro territorio, e il campione europeo di pugilato Emanuele Blandamura. I Libri, rispettivamente “Seconda possibilità” e “Che lotta è la vita”, affrontano entrambi il tema del riscatto attraverso la boxe, e se Blandamura, con l’ausilio del giornalista Dario Torromeo, parla della propria esperienza, il testo della Giordani è dedicato al campione di boxe di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022)– La…e non” si è conclusa con una bellissimadomenica scorsa ad: a presentare i loro volumi la scrittrice Anna Chiara, docentediche, come molti altri docenti dell’Istituto è da sempre attiva nella vita culturale del nostro territorio, e il campione europeo di pugilato Emanuele Blandamura. I, rispettivamente “Seconda possibilità” e “Che lotta è la vita”, affrontano entrambi il tema del riscatto attraverso la boxe, e se Blandamura, con l’ausilio del giornalista Dario Torromeo, parlapropria esperienza, il testoè dedicato al campione di boxe di ...

