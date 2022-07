L’Europa sta perdendo la “guerra psicologica” sul gas con la Russia (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella giornata del 21 luglio Gazprom, il colosso energetico russo, ha dichiarato che dopo i dieci giorni di stop per lavori di manutenzione programmati da tempo il flusso di gas attraverso Nord Stream sarebbe ripreso. La manovra ha posto fine a settimane di incertezza dopo che, il 13 luglio precedente, la compagnia energetica di Mosca ha dichiarato che avrebbe InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella giornata del 21 luglio Gazprom, il colosso energetico russo, ha dichiarato che dopo i dieci giorni di stop per lavori di manutenzione programmati da tempo il flusso di gas attraverso Nord Stream sarebbe ripreso. La manovra ha posto fine a settimane di incertezza dopo che, il 13 luglio precedente, la compagnia energetica di Mosca ha dichiarato che avrebbe InsideOver.

forza_italia : 'Dopo che i 5stelle hanno votato contro il governo, era impossibile continuare con loro. Sta ora agli elettori deci… - Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - ItaliaViva : Anche chi ci odia, oggi, si sta rendendo conto che quella scissione ha salvato l'Italia, ha permesso di portare… - BSGreenItalia : ?? Il #biogas diventa uno dei focus per la #TransizioneEnergetica a cui sta puntando l'Europa #REPowerEU: l’obietti… - patriccia66 : RT @Iperbole_: Madonne, santi, crocifissi. Il tutto mentre vomita xenofobia in ogni parola. Sarà questo il copione nei prossimi mesi: immi… -