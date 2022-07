L’English Rugby vuole vietare alle donne transgender di giocare nei campionati femminili

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 luglio 2022) Come riporta il sito ufficiale dellaFootball Union dopo un’ampia consultazione voterà sulle raccomandazioni per mettere in atto una nuova politica di partecipazione di genere per ilnazionale in Inghilterra venerdì 29 luglio. In pratica si raccomanderebbe didinelle partite. Il consiglio si baserebbe su una ricerca partita nel 2020 che ha appurato che esistono differenze fisiche tra le persone il cui sesso alla nascita era maschile e quelle femmina dalla nascita e che i vantaggi in termini di forza, resistenza e fisico determinati dalla pubertà maschile sono significativi e mantenuti anche dopo la soppressione del testosterone. In una dichiarazione si legge: “Il consiglio della RFU ...