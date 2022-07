L’elicottero europeo di domani La proposta di Sikorsky

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 luglio 2022) La tecnologia del Future vertical lift arriva in Europa. Nel corso del Farnborough international airshow,, controllata di Lockheed Martin, ha presentato la suaper lo sviluppo di un nuovo elicottero di medio tonnellaggio basato sulla tecnologia X2, la stessa che la società statunitense sta sviluppando per il programma Future vertical lift dell’Esercito Usa. Lasegue il programma avviato da sei Paesi della Nato per un nuovo elicottero, il Next generation rotorcraft capability (Ngrc). L’esigenza di un nuovo sistema elicotteristico è sentita da diversi Paesi europei, resa più urgente dopo le lezioni apprese dalla guerra in Ucraina, dove gli elicotteri russi di vecchia generazione si sono rivelati incapaci di operare in sicurezza contro le moderne contromisure aeree, venendo abbattuti in grandi numeri. La ...