Le torri Huawei sono in grado di rubare segreti militari?

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 luglio 2022) Suci sarebbe un’indagine del Dipartimento del Commercio statunitense, aperta oltre un anno fa, per chiarire se l’azienda catturi e trasmetta in Cina dati sensibili americani. L’indiscrezione rilanciata Reuters condisce di un nuovo capitolo la guerra tra Washington e Pechino, sempre più ai ferri corti. In particolare, a destare preoccupazionealcunecellulari statunitensi che utilizzano le sue apparecchiature, indile informazioni da basie silos missilistici, come quelli sulle esercitazioni e lo stato di prontezza dell’esercito. Come i ripetitori che si trovano nei pressi della base dell’aeronautica militare di Malmstrom, nel Montana. Grazie al tracciamento cellulare,sarebbe indi rilevare i ...