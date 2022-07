Le tentazioni del Pd a correre da solo (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Sulle alleanze il Partito democratico è all'anno zero. Rotto l'asse con i Cinque Stelle, lo scenario che si apre è quello che vede contrapposto il blocco di forze politiche che ha sostenuto Draghi fino in fondo e quanti hanno fatto mancare il sostegno al premier. Uno schema che, tuttavia, rischia di non restituire la complessità delle posizioni in campo. Il ministro Dario Franceschini, uno dei più strenui difensori del patto con i Cinque Stelle, chiude il campo largo a doppia mandata dicendo che "con i Cinque Stelle è finita, c'è uno schema nuovo e la sfida è tra chi ha difeso il governo Draghi fino all'ultimo e chi ha buttato tutto a mare". Per il titolare della Cultura, "tra quanti hanno difeso Draghi, ci possono essere forze che possono stare insieme in un rassemblement elettorale, non improvvisato perché maturato nella comune esperienza e agenda di governo, per vincere nei ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Sulle alleanze il Partito democratico è all'anno zero. Rotto l'asse con i Cinque Stelle, lo scenario che si apre è quello che vede contrapposto il blocco di forze politiche che ha sostenuto Draghi fino in fondo e quanti hanno fatto mancare il sostegno al premier. Uno schema che, tuttavia, rischia di non restituire la complessità delle posizioni in campo. Il ministro Dario Franceschini, uno dei più strenui difensori del patto con i Cinque Stelle, chiude il campo largo a doppia mandata dicendo che "con i Cinque Stelle è finita, c'è uno schema nuovo e la sfida è tra chi ha difeso il governo Draghi fino all'ultimo e chi ha buttato tutto a mare". Per il titolare della Cultura, "tra quanti hanno difeso Draghi, ci possono essere forze che possono stare insieme in un rassemblement elettorale, non improvvisato perché maturato nella comune esperienza e agenda di governo, per vincere nei ...

telodogratis : Le tentazioni del Pd a correre da solo - fisco24_info : Le tentazioni del Pd a correre da solo: AGI - Sulle alleanze il Partito democratico è all'anno zero. Rotto l'asse c… - PaoloBorg : 'Non c'è alcun futuro nelle tentazioni tardoprovinciali del sovranismo che vagheggia un infantile egemonia nazional… - francescadeseta : RT @ManuelaPerrone: 'Non c'è alcun futuro per l'Italia nelle tentazioni tardoprovinciali del sovranismo, del conservatorismo corporativo, d… - VeraEsincera : RT @dottorpax: Dato che ovviamente resisto alle tentazioni trash come un bimbo davanti a un gelato, ovviamente l'ho preso e l'ho quasi fini… -