Le promesse disattese da Speranza, il Ministro che ha deluso la sanità (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Governo Draghi è caduto e sono in molti da due giorni a raccontarlo come un'esperienza unica. Ci sono però delle cose che per essere buoni possiamo dire che non hanno funzionato alla perfezione. Ad esempio e le istanze degli operatori della sanità, citati anche nell'ultimo discorso dall'ex premier come degli eroi nazionali, sono rimaste disattese. Medici, ricercatori e infermieri che hanno combattuto il Covid in prima linea non avranno nulla di quello che si aspettavano. Niente aumenti di retribuzione, ne di personale, ne stabilizzazione di una parte dei precari. Colpa, dicono, più che del premier di chi ha gestito negli ultimi due governo il settore: il Ministro Speranza. Per loro il titolare del dicastero della salute dopo grandiosi ringraziamenti, visite e strette di mano dispensate ovunque e in abbondanza, non ... Leggi su panorama (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Governo Draghi è caduto e sono in molti da due giorni a raccontarlo come un'esperienza unica. Ci sono però delle cose che per essere buoni possiamo dire che non hanno funzionato alla perfezione. Ad esempio e le istanze degli operatori della, citati anche nell'ultimo discorso dall'ex premier come degli eroi nazionali, sono rimaste. Medici, ricercatori e infermieri che hanno combattuto il Covid in prima linea non avranno nulla di quello che si aspettavano. Niente aumenti di retribuzione, ne di personale, ne stabilizzazione di una parte dei precari. Colpa, dicono, più che del premier di chi ha gestito negli ultimi due governo il settore: il. Per loro il titolare del dicastero della salute dopo grandiosi ringraziamenti, visite e strette di mano dispensate ovunque e in abbondanza, non ...

misspassinella1 : Trent'anni e più a dare un voto che poi è finito in manacce posson bastare Non è che si può prendere la gente solo… - Afri_Radio : ?? New Podcast! 'Gas dal Mozambico, disattese le promesse di sviluppo' on @Spreaker #descalzi #energia #eni #gas… - mariamacina : Verità o facili promesse disattese per compiacere chi ci ascolta? Senza dubbio la VERITÀ, anche se non paga. “ Nel… - PitSam7 : @defilippo_luca Ma siamo stati tutti entusiasti del suoa trovo altrimenti non avremmo riempito Los radio in serie C… - blancoblanco_ : Blue Hill: svelati inquietanti retroscena sul fine dining di Dan Barber ' La stampa americana continua a fare il s… -