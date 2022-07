Le Endrigo e Giallorenzo in arrivo al Malpighi Festival - Cosa Fare - lanazione.it

LA NAZIONE

Infine dalle 19 spazio ai concerti, che grazie a una line up variegata vedranno avvicendarsi sul palco nomi del calibro di Renee estasera alle 21,30, Leband reduce da X Factor e ...Infine dalle 19 spazio ai concerti, che grazie a una line up variegata vedranno avvicendarsi sul palco nomi del calibro di Renee estasera alle 21,30, Leband reduce da X Factor e ... Le Endrigo e Giallorenzo in arrivo al Malpighi Festival Arezzo, 22 luglio 2022 - A l via la seconda edizione con super ospiti del Malpighi Festival 2022 che da oggi a domenica 24 luglio porterà ad Arezzo ospiti del calibro di Giallorenzo, la nuova promessa ...Seconda edizione e super ospiti per il Malpighi Festival che da oggi a domenica porta ad Arezzo artisti come Giallorenzo, la nuova promessa della musica indipendente italiana incaricati di chiudere le ...