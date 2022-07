«Le elezioni italiane tra gli obiettivi della disinformazione russa e cinese». Allerta Copasir: «Ce ne stiamo occupando» (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia è uno dei «principali target» della disinformazione e dello spionaggio estero. A lanciare l’allarme è il presidente del Copasir, Adolfo Urso, intervenuto al convegno UpLodi nell’auditorium Banco Bpm di Lodi. Secondo Urso, l’Italia sarebbe particolarmente esposta a ingerenze straniere perché «siamo un Paese di frontiera», ma anche di «cerniera rispetto alle informazioni». A preoccupare maggiormente è l’influenza che i servizi esteri, in particolare russi e cinesi, potrebbero avere nel corso della campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre. «Sappiamo che in altri Paesi l’ingerenza straniera è avvenuta anche e soprattutto in campagna elettorale», ribadisce il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, specificando come queste ingerenze ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Italia è uno dei «principali target»e dello spionaggio estero. A lanciare l’allarme è il presidente del, Adolfo Urso, intervenuto al convegno UpLodi nell’auditorium Banco Bpm di Lodi. Secondo Urso, l’Italia sarebbe particolarmente esposta a ingerenze straniere perché «siamo un Paese di frontiera», ma anche di «cerniera rispetto alle informazioni». A preoccupare maggiormente è l’influenza che i servizi esteri, in particolare russi e cinesi, potrebbero avere nel corsocampagna elettorale per ledel 25 settembre. «Sappiamo che in altri Paesi l’ingerenza straniera è avvenuta anche e soprattutto in campagna elettorale», ribadisce il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezzaRepubblica, specificando come queste ingerenze ...

