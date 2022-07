Lazio, Sky: “I biancocelesti si muovo per Provedel” (Di venerdì 22 luglio 2022) Lazio Provedel- La Lazio è attiva sul mercato in entrata, Tare e Lotito sono caldi su vari fronti di calciomercato. Nel frattempo, ieri è terminato il ritiro in Trentino per i Laziali, che, partiranno per la Germania da Lunedì. Una delle piste più calde per i biancocelesti è quella legata al secondo portiere, dopo la partenza di Reina e Strakosha, la Lazio ha dovuto rifare il pacchetto legato all’estremo difensore. Dopo l’arrivo di Maximiano dal Granada, i capitolini sono diretti verso Ivan Provedel, portiere dello Spezia. Nelle ultime ore per il portiere dei liguri si era anche unito il Napoli, che probabilmente però, punterà Norberto Neto, svincolato dal Barcellona. La Lazio ha trovato già un accordo verbale con lo Spezia, un prestito con obbligo fissato a 3,5 ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022)- Laè attiva sul mercato in entrata, Tare e Lotito sono caldi su vari fronti di calciomercato. Nel frattempo, ieri è terminato il ritiro in Trentino per i Laziali, che, partiranno per la Germania da Lunedì. Una delle piste più calde per iè quella legata al secondo portiere, dopo la partenza di Reina e Strakosha, laha dovuto rifare il pacchetto legato all’estremo difensore. Dopo l’arrivo di Maximiano dal Granada, i capitolini sono diretti verso Ivan, portiere dello Spezia. Nelle ultime ore per il portiere dei liguri si era anche unito il Napoli, che probabilmente però, punterà Norberto Neto, svincolato dal Barcellona. Laha trovato già un accordo verbale con lo Spezia, un prestito con obbligo fissato a 3,5 ...

