Lazio | Muriqi torna al Maiorca a titolo definitivo

Texano41168552 : UFFICIALE!????? Vedat #Muriqi è stato ceduto a titolo definito al #Mallorca. Ci lascia un ragazzo sfortunato, mai u… - EuropaCalcio : #lazio, #Muriqi passa al #maiorca a titolo definitivo #fiorentina, ufficiale #dodo - SportHubOff : ???UFFICIALE: la #Lazio comunica la cessione a titolo definitivo di Vedat #Muriqi al #Mallorca. - Nichola94584094 : RT @AlfredoPedulla: La storia tra #Muriqi e la #Lazio finisce qui: definitivo al #Maiorca - LALAZIOMIA : Ufficiale, Muriqi ceduto al Maiorca -

Anche perché lai fondi per questo nuovo acquisto - sarebbe il settimo in questa sessione - li ha già trovati . Sono quelli che arriveranno dal Maiorca per. Si aggiungeranno poi i ...Sfumato, invece, l'interessamento del Maiorca che nelle ultime ore ha cconfermatoacquistandolo dalla. Il nome del centravanti classe 1991 non è il solo nella lista degli esuberi. Ci ..."La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Muriqi Vedat al club spagnolo RCD Mallorca".Arriva il comunicato della Lazio che conferma la cessione di Vedat Muriqi al Maiorca, come era circolato negli scorsi giorni Arriva il comunicato della Lazio che conferma la cessione di Vedat Muriqi a ...