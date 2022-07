Lazio | Muriqi ceduto al Maiorca | è ufficiale

AlfredoPedulla : La storia tra #Muriqi e la #Lazio finisce qui: definitivo al #Maiorca - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LAZIO, UFFICIALE LA CESSIONE DI MURIQI AL MAIORCA AI BIANCOCELESTI VANNO 9.3 MILIONI DI EURO… - betta941 : RT @corradone91: La drammaticità dell'#Inter nel non riuscire a piazzare nessun giocatore, neanche quelli reduci da grandi stagioni, andrà… - cianchiguitar : @ncorrasco Secondo me delle cifre che escono su Muriqi di vero c’è ben poco…. Pensa è stato il 2º acquisto più oner… - TuttoFanta : ??UFFICIALE #LAZIO: Ceduto a titolo definitivo l'attaccante #Muriqi al #Mallorca. #fantacalcio #seriea #calciomercato -

Si chiude dopo due anni la deludente esperienza di Vedatalla: il centravanti kosovaro è stato ceduto a titolo definitivo al Maiorca, club dove ha giocato in prestito nella seconda metà della scorsa stagione, e in cui ha segnato 5 gol in 16 ...I biancocelesti salutano l'attaccante Lasaluta Vedat. Il club laziale ha annunciato poco fa la sua partenza verso la Spagna, destinazione Mallorca: 'La S. S.comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle ...Si chiude dopo due anni la deludente esperienza di Vedat Muriqi alla Lazio: il centravanti kosovaro è stato ceduto a titolo definitivo al Maiorca, club dove ha giocato in prestito nella seconda metà d ...ForzAzzurri.net - I biancocelesti salutano l'attaccante La Lazio saluta Vedat Muriqi. Il club laziale ha annunciato poco fa la sua partenza verso la Spagna, destinazione ...