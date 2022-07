Lavoro: in 6 mesi creati 230mila posti, 100mila più di 2019 (Di venerdì 22 luglio 2022) Nei primi sei mesi dell'anno sono state create circa 230.000 posti di Lavoro alle dipendenze al netto dei fattori stagionali, quasi 100.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2019, anno di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Nei primi seidell'anno sono state create circa 230.000dialle dipendenze al netto dei fattori stagionali, quasi 100.000 in più rispetto allo stesso periodo del, anno di ...

Ettore_Rosato : Commesso delitto politico ingiustificabile: far cadere #governoDraghi per miseri interessi di parte. Grazie a Pres… - AlbertoBagnai : Ve la sintetizzo così: c’è un modo molto semplice per non trovarsi costretti ad ammettere di non aver capito niente… - matteorenzi : Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno f… - arwen0506 : RT @elisaangelini62: Il mio non sarà un voto ai partiti di cdx.. io non dimentico. Non dimentico che mi avete lasciata a tre giorni da un i… - lorenzhaus : RT @lameduck1960: Sei mesi e mezzo chiusi in casa ed espulsi dal lavoro, quattro dei quali senza stipendio né contributi. Espulsi da bar, r… -