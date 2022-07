Lavoro: Consulta, 'licenziamenti illegittimi in piccole imprese, urgente riforma jobs act' ' (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - È indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo. Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 183 depositata oggi (redattrice la vice Presidente Silvana Sciarra), con la quale, pur dichiarando inammissibili le censure del Tribunale di Roma sull'indennità prevista dal cosiddetto jobs Act per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, viene rivolto al legislatore un monito ad intervenire con urgenza in questa materia, predisponendo tutele adeguate. La Corte ha rilevato che "un'indennità costretta entro l'esiguo divario tra un minimo di tre e un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - È indifferibile ladella disciplina dei, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo. Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 183 depositata oggi (redattrice la vice Presidente Silvana Sciarra), con la quale, pur dichiarando inammissibili le censure del Tribunale di Roma sull'indennità prevista dal cosiddettoAct per inelle, viene rivolto al legislatore un monito ad intervenire con urgenza in questa materia, predisponendo tutele adeguate. La Corte ha rilevato che "un'indennità costretta entro l'esiguo divario tra un minimo di tre e un ...

