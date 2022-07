Lavezzi: "Sono legato a Napoli, mi piacerebbe rappresentare il club azzurro da dirigente'' (Di venerdì 22 luglio 2022) Lavezzi: "Sono legato a Napoli, non ho mai voluto trasferirmi in squadre italiane per rispetto della gente che mi ha amato, Sono ancora in contatto con molti ex compagni" Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage.it per parlare anche del Napoli: "Dopo che mi Sono ritirato ho viaggiato tanto, in questi anni ho deciso di staccare col calcio, infatti con Prime Video sarà la mia prima esperienza calcistica dopo il ritiro. Sono molto contento, la aspetto con ansia. -afferma Lavezzi - Il Napoli? Sono legato a tutte le squadre in cui Sono stato, ma Napoli ha un plus. È stata ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 22 luglio 2022): ", non ho mai voluto trasferirmi in squadre italiane per rispetto della gente che mi ha amato,ancora in contatto con molti ex compagni" Ezequiel, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage.it per parlare anche del: "Dopo che miritirato ho viaggiato tanto, in questi anni ho deciso di staccare col calcio, infatti con Prime Video sarà la mia prima esperienza calcistica dopo il ritiro.molto contento, la aspetto con ansia. -afferma- Ila tutte le squadre in cuistato, maha un plus. È stata ...

tangoverotwit : RT @Nai1926_: ?? #POCHO #LAVEZZI ???? “Se oggi fossi un calciatore top? Direi sempre sì al #Napoli”. “Sono legato a tutte le squadre in cui s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: POCHO - Lavezzi: 'Sono legato a Napoli, non ho mai voluto trasferirmi in squadre italiane per rispetto della gente che… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: POCHO - Lavezzi: 'Sono legato a Napoli, non ho mai voluto trasferirmi in squadre italiane per rispetto della gente che… - susydigennaro : RT @napolimagazine: POCHO - Lavezzi: 'Sono legato a Napoli, non ho mai voluto trasferirmi in squadre italiane per rispetto della gente che… - napolimagazine : POCHO - Lavezzi: 'Sono legato a Napoli, non ho mai voluto trasferirmi in squadre italiane per rispetto della gente… -