Ma con Ezequiel, eternamente Pocho per tutti, si parla di calcio con piacere. Sta per ... "Ho voluto staccare per un po'" ,a Fanpage.it . Lo rivedremo in una veste inedita, tra i ...Un viaggio cheil suo tour europeo e l'universo artistico più privato, tra amici e ... Ezequiel Iváne Alessandro Nesta si uniranno alla squadra dei commentatori di Prime Video per la ... Lavezzi racconta l'amore per il Napoli: "Sempre rifiutate altre italiane" ForzAzzurri.net - Lavezzi: "Mi volevano altre italiane, ho sempre rifiutato per rispetto dei tifosi" Ezequiel Lavezzi commenterà la Champions su Prime Video. Durante ...LAVEZZI NAPOLI – Dopo tre anni di pausa dal calcio, Ezequiel Lavezzi ritorna alla carica nel mondo del pallone ma non nelle vesti di calciatore, bensì opinionista. Il Pocho farà parte dei commentatoti ...