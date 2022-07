Lascia la figlia di 16 mesi a casa da sola per sei giorni: dove era andata la madre Alessia Pifferi? (Di venerdì 22 luglio 2022) Alessia Pifferi ha Lasciato la figlia Diana, di appena 16 mesi, sola in casa per sei giorni e l’ha ritrovata morta: cosa è successo, dove era andata la madre della bambina e perché si è allontanata? Scopriamo tutti i dettagli di questa terribile vicenda. Leggi anche: Yari Carrisi ha incontrato la sorella scomparsa Ylenia? La reazione... Leggi su donnapop (Di venerdì 22 luglio 2022)hato laDiana, di appena 16inper seie l’ha ritrovata morta: cosa è successo,eraladella bambina e perché si è allontanata? Scopriamo tutti i dettagli di questa terribile vicenda. Leggi anche: Yari Carrisi ha incontrato la sorella scomparsa Ylenia? La reazione...

Agenzia_Ansa : Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri matti… - Corriere : Milano, lascia la figlia di 18 mesi a casa da sola per sei giorni: la trova morta. Fermata per omicidio - EttoreBaita : RT @_CuorediVento: '(Lucidamente)lascia la figlia di 16 mesi,sola a casa per 6 giorni, con solo un biberon di latte e mezzo flacone di tran… - imfrafallens : Una mamma lascia la figlia piccola per 6 giorni da sola(per andare dal suo compagno) e la fa morire di stenti.Poi l… - TOSADORIDANIELA : RT @87miste: Lascia la figlia di 16 mesi a casa da sola per sei giorni. E se ne va. La bimba viene ritrovata morta. Interrogano la donna ch… -