Lapo Elkann furioso contro i politici che hanno fatto cadere Mario Draghi: "Sono dei Fantozzi di provincia" (Di venerdì 22 luglio 2022) A 24 ore dallo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – decisione presa dopo le dimissioni di Mario Draghi da Presidente del Consiglio, i primi Vip cominciano a dire la loro sulla crisi di governo. Lapo Elkann contro la classe dirigente: "Fenomeni che mandano a casa l'italiano più rispettato" In un post diffuso sul suo canale Twitter, l'imprenditore della famiglia Agnelli-Elkann si sfoga e prende posizione in favore di Mario Draghi. "Complimenti ai fenomeni che mandano a casa l'italiano più rispettato al livello internazionale ", un endorsement chiaro e molto personale: "Ha tentato con ogni sforzo di dare una mano a un paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di ...

