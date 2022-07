Lapo Elkann furioso con “i fenomeni che hanno mandato a casa Draghi” | “Sarà gustoso vederli trattare per il gas e farsi rispettare il Europa”

FQMagazineit : Lapo Elkann furioso con “i fenomeni che hanno mandato a casa Draghi”: “Sarà gustoso vederli trattare per il gas e f… - necvinecdolo : RT @MinutemanItaly: Lupo Rattazzi (figlio di Susanna Agnelli), Lapo Elkann, Confindustria (sempre loro, quelli che finanziarono Marcia su R… - bx1ale_cia : RT @MinutemanItaly: Lupo Rattazzi (figlio di Susanna Agnelli), Lapo Elkann, Confindustria (sempre loro, quelli che finanziarono Marcia su R… - LiberoGianelli : 'Fantozzi di provincia che appena escono dal raccordo contano meno di zero.' Lapo Elkann ?? #contesalvini #LapoElkann #adoro - gordongekko71 : RT @info_longo: @lapoelkann_ Ragazzi abbiamo raggiunto il più basso livello di autostima consentendo al sig.Lapo Elkann di farci la morale.… -

Pelù e, i vip piagnucoloni che amano Draghi Approfondimenti Politica Pelù e, i vip piagnucoloni che amano Draghi Di Stelio Fergola - 22 Luglio 2022 Facebook Twitter Pinterest WhatsAppLa caduta del governo di Mario Draghi ha fatto scattareche ha definito gli affossatori del premier dei 'Fantozzi di provincia', fenomeni che non contano nulla fuori dal grande raccordo anulare di Roma. Un tweet che ha riscosso un discreto ...La caduta del governo di Mario Draghi ha fatto scattare Lapo Elkann che ha definito gli affossatori del premier dei "Fantozzi di provincia", fenomeni che non contano nulla fuori dal ...Lapo Elkann ha tuonato via social alla notizia dell'ultima crisi di Governo dovuta alle dimissioni di Mario Draghi.