L' animale che sta terrorizzando gli italiani | la puntura e il ricovero | effetti devastanti

Saranno gli esami tossicologici sulla donna ricoverata in terapia intensiva a stabilire se è stata a contatto con i tentacoli velenosi della medusa Caravella Portoghese. Fra le ipotesi al vaglio dei medici del policlinico San Marco di Catania c'è anche la puntura della pericolosa medusa, già avvistata tre volte nei mari italiani quest'estate. La donna, ricoverata nei giorni scorsi, era già affetta da patologie pregresse che potrebbero aver amplificato i sintomi della puntura. La donna è stata punta nel tratto di mare che circonda le isole dei Ciclopi, i faraglioni davanti ad Aci Trezza. Un tratto di mare molto frequentato tanto che i sanitari dell'ospedale hanno subito avvisato la guardia costiera. Il biologo marino dell'Università del Salento Stefano Piraino, osserva al riguardo: «Innanzitutto, la Caravella Portoghese non è una ...

