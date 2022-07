L’allarme della Cia sugli obiettivi della Cina a Taiwan (Di venerdì 22 luglio 2022) La Cina attaccherà Taiwan? Per il capo della Cia, William Burns, non ci sono dubbi. Il discorso non è più sul “se” ma sul “quando” Pechino lancerà l’assalto contro Taipei. In occasione dell’Aspen Security Forum, Burns ha fatto presente che i rischi di un intervento cinese entro la fine dell’anno contro quella che il Dragone InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 22 luglio 2022) Laattaccherà? Per il capoCia, William Burns, non ci sono dubbi. Il discorso non è più sul “se” ma sul “quando” Pechino lancerà l’assalto contro Taipei. In occasione dell’Aspen Security Forum, Burns ha fatto presente che i rischi di un intervento cinese entro la fine dell’anno contro quella che il Dragone InsideOver.

