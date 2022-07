L’allarme | “A rischio la prima giornata di campionato”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 22 luglio 2022) Si accende un nuovo dibattito per l’inizio della Serie A 2022-23, già modificata per i mondiali di dicembre. Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha fatto visita quest’oggi all’Udinese ed alla Dacia Arena accolto dal vicepresidente bianconero Stefano Campoccia, dal Direttore Generale Franco Collavino e da quello amministrativo Alberto Rigotto. Dopo la visita alla struttura della Dacia Arena successivamente lo sguardo di Casini si è rivolto al prossimodi Serie A: «Lapreoccupazione è legata al clima, dato che l’eventuale persistenza delle attuali temperature renderebbe difficile cominciare a giocare il 13 agosto. Di certo si tratterà di una stagione anomala per via della pausa legata alla Coppa del Mondo, e sarà triste dovervi assistere senza la partecipazione della nazionale Azzurra. Ma questo fungerà da monito per ...