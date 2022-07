LaLiga chiede l’annullamento del contratto tra Mbappé e il PSG

(Di venerdì 22 luglio 2022) Non sembra ancora conclusa la lunga storia che ha coinvolto quest’estate Kylianconteso tra Real Madrid e PSG. L’attaccante ha scelto di restare a Parigi ma secondo l’AFP, l’organismo calcistico spagnolo ha chiesto la risoluzione deldi Kyliancon il club francese davanti al tribunale amministrativo di Parigi. Una richiesta accompagnata da un’altra che rivendica la cancellazione dell’approvazione dei conti del club da parte del DNCG (l’organo che vigila sulle finanze dei club di Ligue 1). Sempre secondo AFP, queste due richieste sono state momentaneamente respinte per mancanza di urgenza e saranno esaminate nel merito in un periodo più lungo. Tramite le parole del suo legale Juan Branco,, accusa il PSG di aver presentato «bilanci falsi, budget previsionali volutamente fantasiosi. La LFP ...

