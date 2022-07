La vera storia di Denis Dosio che piange perché gli hanno chiuso il profilo Instagram | VIDEO (Di venerdì 22 luglio 2022) Denis Dosio torna a far parlare di sé con un VIDEO in cui si mostra in lacrime di fronte ai suoi fan e annuncia la chiusura del suo profilo Instagram. “Pensate sia un gioco? Io non mi sto divertendo. Vi diverte far chiudere profili di persone solo perché non vi piacciono? Non avete idea di quanto tempo io ci abbia messo per creare la mia realtà. Ad agosto dovevo andare ad Ibiza invece devo andare nel cantiere di mio zio a lavorare con lo scalpello. Io non ci torno a lavorare, non sotto trenta gradi”. Denis Dosio che piange disperato perché non vuole lavorare pic.twitter.com/hsy3jvVYDt — Mery (@goddessofnight ) July 20, 2022 Si tratta però di uno scherzo: alla fine del VIDEO infatti lo si vede ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022)torna a far parlare di sé con unin cui si mostra in lacrime di fronte ai suoi fan e annuncia la chiusura del suo. “Pensate sia un gioco? Io non mi sto divertendo. Vi diverte far chiudere profili di persone solonon vi piacciono? Non avete idea di quanto tempo io ci abbia messo per creare la mia realtà. Ad agosto dovevo andare ad Ibiza invece devo andare nel cantiere di mio zio a lavorare con lo scalpello. Io non ci torno a lavorare, non sotto trenta gradi”.chedisperatonon vuole lavorare pic.twitter.com/hsy3jvVYDt — Mery (@goddessofnight ) July 20, 2022 Si tratta però di uno scherzo: alla fine delinfatti lo si vede ...

