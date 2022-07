La turista finlandese che ha denunciato lo stupro subito a Trapani da 4 ragazzi

(Di venerdì 22 luglio 2022) Un’altra storia di violenza sessuale di gruppo. Questa volta losarebbe avvenuto a, dove una 27enne– in vacanza in Sicilia con altre sue amiche, hadi esser stata violentata da 4conosciuti giovedì sera all’interno di un locale nei pressi della spiaggia. La donna,dopo quei rapporti sessuali non consenzienti, ha chiamato i carabinieri della vicina caserma per raccontare loro quanto subìto. Ora sono state avviate le indagini, mentre laha passato la notte in pronto soccorso dove è stata sottoposta a tutte le visite di rito., la denuncia di unastuprata da 4 uomini La violenza sessuale di gruppo, secondo ...

I carabinieri di Trapani stanno sentendo una serie di persone nell'ambito dell'inchiesta sul presunto stupro di una giovaneavvenuto la scorsa notte. Non ci sarebbero ancora indagati, ma i militari, grazie ai particolari forniti dalla giovane, avrebbero portato in caserma alcune persone che potrebbero essere ...Una storia che i militari dell'Arma, coordinati dalla Procura guidata da Gabriele Paci, stanno cercando di verificare e che ha come protagonista unadi 27 anni in vacanza in ...I carabinieri e la Polizia hanno avviato le indagini stanno sentendo una serie di persone sul presunto stupro di una ...Una giovane turista in vacanza, a Trapani, ha denunciato di essere stata stuprata. Da una prima ricosctruzione dei fatti, la ragazza di nazionalità finlandese di 27 anni, ha contattato i Carabinieri a ...