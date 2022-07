(Di venerdì 22 luglio 2022) Latorna a Mediaset e per l’occasione debutterà sulla rete ammiraglia. Chi condurrà il programma? Amedeo Venza aveva tirato fuori il nome di Simona Ventura ma, proprio la diretta interessata, ha smentito l’indiscrezione: “Non se ne parla”, ha svelato laconica su Twitter. LatreSempre secondo l’influencer, l’... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : La Talpa, spuntano inviato, opinionista e probabili tre concorrenti: di chi si tratta -

due volti Mediaset per la conduzione de La, chi sono Silvia Toffanin potrebbe essere la conduttrice della prossima edizione del reality La. Dopo l'annuncio del ritorno del ...GF Vip 7:i nomi che non ci saranno Prosegue il toto - nomi in vista della prossima edizione del GF ... nel corso degli anni, a vari programmi tra cui Music farm , La3 , Tale e quale ...La Talpa torna a Mediaset e spuntano i primi nomi dell'inviato, l'opinionista e probabili tre concorrenti: ecco di chi si tratta.Filippo Bisciglia sarà l'inviato della prossima edizione del reality show L'ultima indiscrezione Dal momento in cui Pier Silvio Berlusconi ha annunciato ...