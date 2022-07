La Talpa: Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella prossima stagione televisiva di Mediaset, torna sul piccolo schermo il noto reality La Talpa. Andiamo a leggere le prime indiscrezioni a riguardo. Sono trascorsi circa 14 anni da quando è andata in onda l’ultima stagione di un reality molto noto di Mediaset. Stiamo parlando de La Talpa. Questa nuova edizione, per quanto riguarda la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella prossima stagione televisiva di Mediaset, torna sul piccolo schermo il noto reality La. Andiamo a leggere le prime indiscrezioni a riguardo. Sono trascorsi circa 14 anni da quando è andata in onda l’ultima stagione di un reality molto noto di Mediaset. Stiamo parlando de La. Questa nuova edizione, per quanto riguarda la L'articolo proviene da Leggilo.org.

361_magazine : La Talpa, c'è chi desidera condurla e chi no: è il caso di Simona Ventura che ha ribadito che non sarà alla guida d… - technofab_it : @StefanoRossi_ @MetalMetthiu78 @giannattasius @acffiorentina Ah ecco.. che li ho un caro amico cardiologo e talpa.. mi faceva strano ?? - 361_magazine : La Talpa tornerà in onda a partire dalla primavera 2023. Stando ai rumor, ecco chi potrebbe esserne alla guida - ParliamoDiNews : La Talpa, pronta la rivoluzione di Maria De Filippi, ecco le novità e la conduttrice | MondoTV 24 #LaTalpa… - MondoTV241 : La Talpa, pronta la rivoluzione di Maria De Filippi, ecco le novità e la conduttrice #latalpa #mariadefilippi -