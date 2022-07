La sua scelta, con il Pd: smascherato Mario Draghi, ecco il suo vero obiettivo (Di venerdì 22 luglio 2022) Il caos in cui governo e Parlamento si sono ritrovati nelle ultime ore obiettivamente deriva dagli errori di Mario Draghi che è andato incontro a una disfatta: si può essere abili banchieri, ma non si è automaticamente degli statisti. Le sue sgrammaticature politiche sono state palesi e clamorose. Anzitutto le dimissioni di giovedì scorso. Il Parlamento gli aveva dato la fiducia (ampia), ma il premier è andato a dimettersi per «il venir meno della maggioranza di unità nazionale». Cosa era accaduto? Il M5S non aveva partecipato al voto sulla fiducia. La maggioranza c'era lo stesso, ma Draghi ha affermato che lui non intendeva guidare il governo se non c'era, a sostenerlo, la stessa coalizione con cui è nato. Le sue dimissioni - dopo la fiducia del Parlamento - sono state per molti (anche all'estero) un gesto incomprensibile, oltretutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Il caos in cui governo e Parlamento si sono ritrovati nelle ultime ore obiettivamente deriva dagli errori diche è andato incontro a una disfatta: si può essere abili banchieri, ma non si è automaticamente degli statisti. Le sue sgrammaticature politiche sono state palesi e clamorose. Anzitutto le dimissioni di giovedì scorso. Il Parlamento gli aveva dato la fiducia (ampia), ma il premier è andato a dimettersi per «il venir meno della maggioranza di unità nazionale». Cosa era accaduto? Il M5S non aveva partecipato al voto sulla fiducia. La maggioranza c'era lo stesso, maha affermato che lui non intendeva guidare il governo se non c'era, a sostenerlo, la stessa coalizione con cui è nato. Le sue dimissioni - dopo la fiducia del Parlamento - sono state per molti (anche all'estero) un gesto incomprensibile, oltretutto ...

LauraGaravini : Stima a ministra @msgelmini per sua scelta di grande chiarezza e coerenza.Un esempio per tanti moderati che non si… - mariocalabresi : Incredibile e inspiegabile. Non ho mai stimato @GiuseppeConteIT e oggi ho la conferma definitiva della sua pochezza… - carlosibilia : Il decreto aiuti è passato e il M5S non ha votato contro, Draghi ha fatto la sua scelta. Noi abbiamo messo 9 punti… - IgnazioPicardi : “Draghi si è dimesso perchè il M5S non gli aveva dato la fiducia” “Abbiamo detto andiamo avanti con Draghi Presiden… - BruteMove : @sbonaccini età media 82 anni, con tutto il rispetto ma non una grande immagine del futuro del PD. è sua la scelta editoriale? -