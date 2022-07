La storia di Bianca: “Guarita dal virus, lotto da un anno e mezzo contro l’extra long Covid. Ma farò la Mezza maratona” (Di venerdì 22 luglio 2022) La testimonianza di una una paziente del centro di riabilitazione Asl 3 della Fiumara: “Nervi infiammati e stanchezza cronica, ma non mollo e recupererò” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 22 luglio 2022) La testimonianza di una una paziente del centro di riabilitazione Asl 3 della Fiumara: “Nervi infiammati e stanchezza cronica, ma non mollo e recupererò”

