La Spezia, caldo deforma binario: deraglia un locomotore (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Un locomotore ha deragliato dal binario all'interno dell'area portuale della Spezia. A quanto si apprende dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il binario probabilmente si è deformato a causa del caldo intenso di questi giorni e nell'incidente nessuno è rimasto ferito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

