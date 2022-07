La sinistra già comincia a urlare contro il pericolo "fascista" (Di venerdì 22 luglio 2022) Fanpage, Formigli, la Gruber. E poi tanti altri, stanno già lì, pronti a urlare al pericolo fascista. In campagna elettorale non c'è solo la par condicio per far finta di essere pluralisti. Ma torna a pieni polmoni il mestiere dell'antifascista che individua il nemico in una mano, una voce, un monumento e magari una lacrimuccia sentimentale. Si cimenteranno nell'impresa politici, giornalisti, sindacalisti, e persino migranti che non fanno mai brutta figura nei cortei rossi. Signori prepariamoci, perché stavolta a sinistra hanno davvero paura di dover abbandonare il potere e strilleranno dalla mattina alla sera «contro le destre». E, come fanno da decenni, contro il fascismo alle porte della Nazione. È opportuno seguire quindi alcune regole fondamentali per non farsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Fanpage, Formigli, la Gruber. E poi tanti altri, stanno già lì, pronti aal. In campagna elettorale non c'è solo la par condicio per far finta di essere pluralisti. Ma torna a pieni polmoni il mestiere dell'antiche individua il nemico in una mano, una voce, un monumento e magari una lacrimuccia sentimentale. Si cimenteranno nell'impresa politici, giornalisti, sindacalisti, e persino migranti che non fanno mai brutta figura nei cortei rossi. Signori prepariamoci, perché stavolta ahanno davvero paura di dover abbandonare il potere e strilleranno dalla mattina alla sera «le destre». E, come fanno da decenni,il fascismo alle porte della Nazione. È opportuno seguire quindi alcune regole fondamentali per non farsi ...

